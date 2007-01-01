Характеристики товара
Описание
Комплект «Нью Богота» является эксклюзивным и неповторимым, так как его делают вручную методом выгибания и плетения.- Не сомневайтесь в его надёжности и долговечности, ведь он изготовлен из гибкого и прочного ротанга, который может выдержать огромный вес, являясь при этом фантастически лёгким
Материал: каркас - натуральный ротанг (высший сорт),
столешница - закалённое стекло.
Размеры:
кресло - 61х67х78,5см,
диван - 108х66х78,5см,
стол - D50х56,5см
Габариты и вес упаковок:
1 в 8 уп.
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт.,
67*112*82 (10 кг) - 1.00 шт.,
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт.,
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт.
Объем: 1,446948
Вес: 26
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1080 мм
- Ширина660 мм
- Высота785 мм
- Материалротанг
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет