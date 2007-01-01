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Настоящее фото товара Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый)
35 оценок
43 690
Товар в корзине. Перейти
Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 1Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 2Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 3Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 4Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 5Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 6Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 7Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый) - фото 8

Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый)

Артикул: CH-022-413
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина1080 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота785 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект «Нью Богота» является эксклюзивным и неповторимым, так как его делают вручную методом выгибания и плетения.- Не сомневайтесь в его надёжности и долговечности, ведь он изготовлен из гибкого и прочного ротанга, который может выдержать огромный вес, являясь при этом фантастически лёгким

Материал: каркас - натуральный ротанг (высший сорт),

столешница - закалённое стекло.

Размеры:

кресло - 61х67х78,5см,

диван - 108х66х78,5см,

стол - D50х56,5см

Габариты и вес упаковок:

1 в 8 уп.

1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт.,

67*112*82 (10 кг) - 1.00 шт.,

62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт.,

48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт.

Объем: 1,446948

Вес: 26


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1080 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота785 мм
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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