Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из алюминия, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит.
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - полиэстер темно-серого цвета. Ширина - 6 мм. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.
В комплект входят акриловые подушки для сиденья и спинки толщиной 40 мм. Цвет - A14817.
Размер упаковки: 580х600х760 мм
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материалакрил, алюминий
- Цветкоричневый, белый, черный