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Кресло плетеное с подушками Palermo

Артикул: CH-052-764
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из алюминия, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит.
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - полиэстер темно-серого цвета. Ширина - 6 мм. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.

В комплект входят акриловые подушки для сиденья и спинки толщиной 40 мм. Цвет - A14817.

Размер упаковки: 580х600х760 мм


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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалакрил, алюминий
  • Цветкоричневый, белый, черный

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