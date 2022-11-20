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Стул Терраса, плетеный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветбежевый

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