Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья350/450 мм
- Ширина1270 мм
- Глубина800 мм
- Вес18 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Комплект California set with 3 seat sofa
Стул NANT2
Кресла Ротанг
Кресло Kubu
Комплект мебели Спринг, 4 стула, капучино
Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, коричневый
Комплект мебели Аврора, 4 стула, brown, квадратная столешница
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден