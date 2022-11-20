Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья430/480 мм
- Ширина480 мм
- Глубина550 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Эконом
Скамья Catania
Скамья Ампир 1
Скамья Модерн со спинкой, 150 см
Скамья Розенборг
Скамья парковая «Mountain» 2000 латте
Скамья пластиковая, синяя
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Коста
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Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
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