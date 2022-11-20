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Стул Океаник с высокой спинкой - фото 1Стул Океаник с высокой спинкой - фото 2Стул Океаник с высокой спинкой - фото 3

Стул Океаник с высокой спинкой

8 оценок
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Плетеный напольный шезлонг Равенна
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Плетеный напольный шезлонг Равенна

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветкоричневый

Варианты покрытия

Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Classic ВенгеClassic Венге
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Classic ШоколадClassic Шоколад
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Classic СоломенныйClassic Соломенный
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Classic БелыйClassic Белый
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Classic СерыйClassic Серый
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Nature ЭбенNature Эбен
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Nature ТростникNature Тростник
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Nature МраморNature Мрамор
Стул Океаник с высокой спинкой - покрытие в цвете Nature ГрафитNature Графит

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