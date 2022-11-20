Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый)

14 оценок

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Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый)

4.8
17 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

стол круглый (со стеклом)+2 кресла /с подушками/

Высота кресла 79 см
Ширина стола 50 см
Ширина кресла 61 см
Глубина стола 50 см
Глубина кресла 67 см
Цвет Коричневый
Материал Ткань, Стекло, Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для дома, Для сада, Для дачи
Страна производства Индонезия
Особенности Со стульями, Стильные
Материал столешницы Стекло
Тип сиденья С мягким сиденьем
Тип спинки С жесткой спинкой

Габариты и вес упаковок

48*80*48 (5 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (5 кг) - 2.00 шт
0*0*0 (1 кг) - 2.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина670 мм
  • МатериалТкань, Стекло, Ротанг
  • Вес18 кг

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