Характеристики товара
Описание
Современное садовое кресло из алюминия с плетеным сиденьем из жгута серого цвета.
Модель доступна в 2 цветах (также антрацит).
Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием серого цвета
Подлокотники выполнены из массива тикового дерева.
Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения.
Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов.
Мебель серии Торонто станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.
Современное и практичное кресло будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина580 мм
- Глубина470 мм
- Вес4,1 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветсерый