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Кресло Торонто - фото 1

Кресло Торонто

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное садовое кресло из алюминия с плетеным сиденьем из жгута серого цвета.

Модель доступна в 2 цветах (также антрацит).

Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием серого цвета

Подлокотники выполнены из массива тикового дерева.

Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения.

Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов.

Мебель серии Торонто станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.

Современное и практичное кресло будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес4,1 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветсерый

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