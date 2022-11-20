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Обеденный стул Регент, серый

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Характеристики товара

Описание

Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,20

Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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