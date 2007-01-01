Характеристики товара
Описание
Транспортировочный чехол — это наилучшее решение для логистики, которое гарантирует, что Ваша мебель приедет в точку Б в том же состоянии, в котором она была в точке А.
Преимущества:
Влагонепроницаемость: ткань Оксфорд с плотным плетением и полиуретановым покрытием гарантирует, что мебель не намокнет даже при длительном косом дожде или при транспортировке в сыром фургоне. Влага просто скатывается с поверхности, не проникая внутрь.
Термостойкость: материал не плавится на солнце и не трескается на морозе. Это спасает мебель от выгорания. Можно хранить мебель в неотапливаемых складах или на открытых балконах. Ткань дышит, предотвращая скопление конденсата внутри. Это исключает появление плесени и грибка во время долгосрочного хранения.
Износостойкость: в отличие от дешевого полиэтилена, Оксфорд обладает вязкой структурой. При случайном зацеплении за острый угол ткань растягивается, а не рвется, локализуя повреждение.
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалткань
- ДетскоеНет
- Вид чехлатранспортировочные, для стульев Кьявари
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет