Характеристики товара
Описание
В коробке 1 шт
Вес 16,1 кг
Объем 0,176
Основные характеристики
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
В коробке 1 шт
Вес 16,1 кг
Объем 0,176
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