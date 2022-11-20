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Стул Абвиль, коричневый

12 оценок
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Стул Абвиль, белый

Характеристики товара

Описание

В коробке 1 шт

Вес 16,1 кг
Объем 0,176

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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