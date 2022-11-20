Товар в корзине. Перейти
Стул Филл, голубой - фото 1

Стул Филл, голубой

Артикул: CH-051-077
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Филл, бежевый
Стул Филл, бежевый
Следующий Стул Филл, розовый
Стул Филл, бежевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, бежевый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул В-610, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
51

Стул В-610

Настоящее фото товара Стул В-1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
96

Стул В-1

Настоящее фото товара Стул В-2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
76

Стул В-2

Стул Волна, хромНастоящее фото товара Стул Волна, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
94

Стул Волна, хром

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
87

Стул В-630

Стул В-630 ЛайтНастоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
83

Стул В-630 Лайт

Стул В-630 ГрейсНастоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
91

Стул В-630 Грейс

Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
90

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
66

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
40

Стул Мирэлла

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
129

Стул Вертекс 20мм Лайт

Распродажа
Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99017
4 790 ₽Оптовая цена
340

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Распродажа
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
143

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Распродажа
Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽
325

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Распродажа
Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 6907
4 990 ₽Оптовая цена
427

Стул Наполеон Черный, деревянный

Распродажа
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орехНастоящее фото товара Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59014
7 650 ₽
99

Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех

Стул Дарио, белыйНастоящее фото товара Стул Дарио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
84

Стул Дарио, белый

В наличии 56 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5906
7 990 ₽
53

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Распродажа
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
60

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Fill, рогожкаНастоящее фото товара Стул Fill, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
64

Стул Fill, рогожка