Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота790 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, бежевый
- Страна изготовленияКитай
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Дарио, белый