Стул барный Крюгер коричневый

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Стул барный Крюгер бежевый

Характеристики товара

Описание

Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,14

Вес Брутто (короб 2 стула), кг 19,30

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Основные характеристики

  • Высота950/1150 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес8.6 кг
  • Страна изготовленияКитай

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