Характеристики товара
Описание
Стул Pierre выполнен в стиле минимализма, но при этом сохраняет элегантность и изящество. Он изготовлен из массива бука, что делает его прочным и надежным. V-образные ножки подчеркивают легкость и воздушность конструкции. Плетенная основа спинки и сиденья из натурального ротанга добавляет стулу изысканности и делает его уникальным.
Стул Pierre – прекрасное дополнение к интерьеру в стиле винтаж. Он станет любимым местом для вашего отдыха.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный лаком, оттенок – 06 Венге)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: натуральный ротанг
Изготавливается под заказ
Срок изготовления – 30 дней
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес8 кг
- Обивкаротанг
- Каркасбук
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия