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Стул Pierre черный

Артикул: CH-053-507
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Pierre выполнен в стиле минимализма, но при этом сохраняет элегантность и изящество. Он изготовлен из массива бука, что делает его прочным и надежным. V-образные ножки подчеркивают легкость и воздушность конструкции. Плетенная основа спинки и сиденья из натурального ротанга добавляет стулу изысканности и делает его уникальным.
Стул Pierre – прекрасное дополнение к интерьеру в стиле винтаж. Он станет любимым местом для вашего отдыха.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный лаком, оттенок – 06 Венге)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: натуральный ротанг

Изготавливается под заказ
Срок изготовления – 30 дней

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8 кг
  • Обивкаротанг
  • Каркасбук
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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