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Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Азия 20мм с подлокотниками
59 оценок
2 63025
3 480 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Азия 20мм с подлокотниками - фото 1Стул Азия 20мм с подлокотниками - фото 2Стул Азия 20мм с подлокотниками - фото 3Стул Азия 20мм с подлокотниками - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Азия 20мм с подлокотниками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Азия 20мм с подлокотниками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Азия 20мм с подлокотниками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Азия 20мм с подлокотниками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Азия 20мм с подлокотниками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Азия 20мм с подлокотниками производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Азия 20мм с подлокотниками

Артикул: CH-000-192
59 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Азия— универсальная модель, которая прекрасно подходит для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни, а также кафе и ресторана. Стул имеет металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Можно выбрать практически любой цвет обивки стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Азия 20мм с подлокотниками - каркас в цвете ЧерныйЧерный
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Стул Азия 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
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Стул Азия 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Азия 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Азия 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Азия 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Азия 20мм с подлокотниками - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

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