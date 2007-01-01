Характеристики товара
Описание
Стул Азия— универсальная модель, которая прекрасно подходит для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни, а также кафе и ресторана. Стул имеет металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.
Можно выбрать практически любой цвет обивки стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина560 мм
- Высота915 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавельвет
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет