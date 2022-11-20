Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Anita. Плафоны из ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Каркас из металла цвета хром декорирован хрустальными вставками и подвеской, придающие светильнику изящный вид. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E14. Благодаря 8-и плафонам площадь освещения увеличена до 24 кв.м. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Данная модель станет идеальным решением для больших комнат в лаконичном дизайне.
- Площадь освещения 24 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 8
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 480 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 45*40*17
Вес брутто: 6,1
Объем: 0,031
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Ширина740 мм
- Длина740 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный