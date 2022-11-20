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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2860-CL Rondi LED 132W

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Характеристики товара

Описание

Светодиодная потолочная люстра из серии Rondi с пультом управления. Изящные плафоны декорированы ветвистым узором с хрустальными вставками. Встроенная светодиодная лента общей мощностью 132 Вт и со световым потоком 7390 Лм обеспечивает качественное яркое освещение. Воздушный дизайн в белых тонах прекрасно дополнит любой современный интерьер и подойдет для спальни, детской, зала или гостиной.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 132 Вт.
  • Общая мощность светильника 132 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 32*32*15

Вес брутто:

Объем: 0,154

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр610 мм
  • Материалметалл
  • Цветбелый

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