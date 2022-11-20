Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра из серии Rondi с пультом управления. Изящные плафоны декорированы ветвистым узором с хрустальными вставками. Встроенная светодиодная лента общей мощностью 132 Вт и со световым потоком 7390 Лм обеспечивает качественное яркое освещение. Воздушный дизайн в белых тонах прекрасно дополнит любой современный интерьер и подойдет для спальни, детской, зала или гостиной.
- Площадь освещения 18 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 132 Вт.
- Общая мощность светильника 132 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 32*32*15
Вес брутто:
Объем: 0,154
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр610 мм
- Материалметалл
- Цветбелый