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Люстра подвесная V11074-6P Brass

Артикул: CH-067-749
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота970 мм
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14

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