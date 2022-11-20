Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Anita. Плафоны из ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Каркас из металла цвета хром декорирован хрустальными вставками и подвеской, придающие светильнику изящный вид. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E14. Благодаря 6-и плафонам площадь освещения увеличена до 20кв.м. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Данная модель станет идеальным решением для больших комнат в лаконичном дизайне.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 6
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 360 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 43*33*17
Вес брутто: 4,7
Объем: 0,024
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный