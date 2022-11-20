Люстра подвесная V2661-6P Anita 6*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Anita. Плафоны из ткани мягко рассеивают свет и создают уютную атмосферу. Каркас из металла цвета хром декорирован хрустальными вставками и подвеской, придающие светильнику изящный вид. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E14. Благодаря 6-и плафонам площадь освещения увеличена до 20кв.м. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Данная модель станет идеальным решением для больших комнат в лаконичном дизайне.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 360 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 43*33*17

Вес брутто: 4,7

Объем: 0,024

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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