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Люстра потолочная V1205-5C Lione 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Классический и лаконичный дизайн потолочной люстры из коллекции Lione выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание в сочетании со сдержанными плафонами из матового стекла светлого оттенка создадут уют в любом помещении. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 5
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 55*38*20

Вес брутто: 3,5

Объем: 0,040

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, серебряный

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