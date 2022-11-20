Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник из серии Room. Плафоны выполнены из двух слоев ткани для более мягкого и комфортного освещения. Простой и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в стиле модерн и подойдет для освещения спальни, кухни или обеденной зоны. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED c цоколем E27.
- Площадь освещения 9 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 180 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 69*26*16
Вес брутто: 2,1
Объем: 0,029
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина180 мм
- Длина800 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый, серебряный