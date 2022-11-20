Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Maximilian. Плафоны состоят из двух видов стекла: внутренний - из матового стекла для мягкого рассеивания света, внешний - из прозрачного стекла для многослойности. Металлический каркас цвета золота в сочетании с двухслойным плафоном образуют воздушный и элегантный дизайн. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. При необходимости можно убрать подвесную цепь или сократить звенья для уменьшения высоты светильника. Люстра Maximilian дополнит любой современный интерьер, отличный вариант для спальни, гостиной комнаты и зала.
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 180 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Коллекция Maximilian
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 43*43*33
Вес брутто: 4,6
Объем: 0,061
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина540 мм
- Длина540 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой