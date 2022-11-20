Люстра подвесная V2671-6P Anna 6*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Люстра из Anna с 6-ю плафонами от итальянского бренда Moderli. Плафоны из плотной ткани мягко рассеивают свет, помогая создать уютную обстановку. Каркас выполнен из качественного металла в стиле Арт-деко с акцентом на строгой геометрии. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Светильник станет прекрасным дополнением современного интерьера спальни, зала или холла.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 360 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 43*38*17

Вес брутто: 3,9

Объем: 0,028

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина710 мм
  • Длина710 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбежевый, черный, золотой

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