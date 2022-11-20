Характеристики товара
Описание
Люстра из Anna с 6-ю плафонами от итальянского бренда Moderli. Плафоны из плотной ткани мягко рассеивают свет, помогая создать уютную обстановку. Каркас выполнен из качественного металла в стиле Арт-деко с акцентом на строгой геометрии. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Светильник станет прекрасным дополнением современного интерьера спальни, зала или холла.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 6
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 360 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 43*38*17
Вес брутто: 3,9
Объем: 0,028
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина710 мм
- Длина710 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбежевый, черный, золотой