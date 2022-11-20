Характеристики товара
Описание
Светодиодная подвесная люстра в в современном стиле с пультом. Белый металлический каркас витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 96 Вт и со световым потоком 5370 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно настроить цветовую температуру от 3000К до 6500К. С площадью освещения 20 м² светильник станет отличным вариантом для больших комнат. Изящный и лаконичный дизайн подвесной люстры Tiara дополнит интерьер гостиной, спальни или зала.
- Площадь освещения 20 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 96 Вт.
- Общая мощность светильника 96 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*52*14
Вес брутто:
Объем: 0,400
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр550 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветсеребряный, прозрачный