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Люстра потолочная на штанге V1151-4P Circle 4*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Современная потолочная люстра на штанге в лаконичном исполнении из коллекции Circle в стиле модерн. Плафоны в виде шаров выполнены из светлого матового стекла и соединены в единую композицию. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 16 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 4
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 40*40*30

Вес брутто: 3

Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый

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