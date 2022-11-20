Характеристики товара
Описание
Современная потолочная люстра на штанге в лаконичном исполнении из коллекции Circle в стиле модерн. Плафоны в виде шаров выполнены из светлого матового стекла и соединены в единую композицию. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 16 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 4
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 40*40*30
Вес брутто: 3
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Диаметр600 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый