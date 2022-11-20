Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная подвесная люстра из серии Lama. В качестве источника света служат светодиодные ленты общей мощностью 73 Вт и световым потоком 4080 Лм. Светодиодные ленты в пластиковой оболочке выполнены в виде двух колец с разным диаметром. Крепление состоит из нескольких тросов, которые при необходимости можно отрегулировать по высоте для создания комфортного освещения. Вся конструкция крепится к потолку с помощью простой и надежной крепежной планки. Подвесная люстра Lama с площадью освещения 14 м² оригинальное решение для кухни, гостиной или обеденной зоны.
- Площадь освещения 14 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 73 Вт.
- Общая мощность светильника 73 Вт.
- Световой поток 4080 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 67*67*9
Вес брутто:
Объем: 0,404
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр600 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, золотой