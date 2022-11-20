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Светодиодная подвесная люстра V2914-PL Lama LED 96W

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Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная подвесная люстра из серии Lama. В качестве источника света служат светодиодные ленты общей мощностью 73 Вт и световым потоком 4080 Лм. Светодиодные ленты в пластиковой оболочке выполнены в виде двух колец с разным диаметром. Крепление состоит из нескольких тросов, которые при необходимости можно отрегулировать по высоте для создания комфортного освещения. Вся конструкция крепится к потолку с помощью простой и надежной крепежной планки. Подвесная люстра Lama с площадью освещения 14 м² оригинальное решение для кухни, гостиной или обеденной зоны.

  • Площадь освещения 14 м2
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 73 Вт.
  • Общая мощность светильника 73 Вт.
  • Световой поток 4080 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 67*67*9

Вес брутто:

Объем: 0,404

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый, золотой

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