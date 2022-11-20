Характеристики товара
Описание
Классический и лаконичный дизайн подвесной люстры из коллекции Flora выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание подчеркнуто сдержанными тканевыми плафонами светлого оттенка. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 42*30*18
Вес брутто: 4,5
Объем: 0,020
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина530 мм
- Длина530 мм
- Диаметр530 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный