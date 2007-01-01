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Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник лофт Зиг-Заг Трио
60 оценок
4 390
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Светильник лофт Зиг-Заг Трио - фото 1Светильник лофт Зиг-Заг Трио - фото 2Светильник лофт Зиг-Заг Трио - фото 3

Светильник лофт Зиг-Заг Трио

Артикул: CH-008-064
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота225 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота225 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете ШампаньШампань
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете БронзаБронза
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете ТитанТитан
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете СереброСеребро
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете ПиранПиран
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Светильник лофт Зиг-Заг Трио - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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