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Мини кухня Vicent, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Далеко не каждый человек, работающий в офисе, может позволить себе вкусно поесть. Зачастую, кухня в офисном помещении бывает и не предусмотрена, особенно, если площадь всего предприятия невелика и на счету каждый квадратный метр. В таком случае, настоящим спасением для сотрудников может оказаться этот шкаф - мини-кухня для офиса. Его габариты (200х60х200 см), позволят установить его практически везде, а большое количество полок позволят не отказывать себе в полноценном питании даже на работе. Если вы волнуетесь о совместимости этой кухни с общим интерьером помещения, то вы делаете это абсолютно напрасно - её внешний вид абсолютно нейтрален, а возможность выбрать один из нескольких различных цветов избавит вас от всяких сомнений.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина2000 мм
  • Глубина600 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки310 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки130 кг

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