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Офисный шкаф Онтэрио дверки дерево, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Онтэрио дверки дерево, итальянский орех - фото 2

Офисный шкаф Онтэрио дверки дерево, итальянский орех

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Предлагаем вам практичный и многофункциональный комбинированный шкаф. Он подойдет для документов, книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, доме. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Выполнен в классическом цветовом оформлении (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн позволяет органично вписаться в практически любой интерьер.
Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если вы ищете надежный шкаф , позволяющий оптимизировать пространство, сохранить порядок в дома и на работе, то этот выбор для вас.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки2020 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Вес упаковки56.50 кг

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