Характеристики товара
Описание
Предлагаем вам практичный и многофункциональный комбинированный шкаф. Он подойдет для документов, книг, журналов, информационных материалов, в холле, рабочем кабинете, доме. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Выполнен в классическом цветовом оформлении (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн позволяет органично вписаться в практически любой интерьер.
Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если вы ищете надежный шкаф , позволяющий оптимизировать пространство, сохранить порядок в дома и на работе, то этот выбор для вас.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки2020 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Объём упаковки0.97 м3
- Вес упаковки56.50 кг