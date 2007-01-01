Характеристики товара
Описание
Журнальный столик круглый выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Столик станет прекрасным дополнением Вашего интерьера. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Диаметр420 мм
- Вес4 кг
- Объем0.06 л
- Материал столешницыМДФ
- Количество мест1
- Размер упаковки43/43/7 см
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет