Характеристики товара
Описание
Оригинальный стол Флип украсит ваш интерьер своим дизайном. Круглая форма столешницы и основания отлично подойдет под любой интерьер. Изготовлен из прочного МДФ и надежного металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота420 мм
- Диаметр400 мм
- Вес7 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Размер упаковки45/42/48 см
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет