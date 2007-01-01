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Настоящее фото товара Стол журнальный Флип орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Флип орех
49 оценок
13 19013
15 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Флип орех - фото 1Стол журнальный Флип орех - фото 2Стол журнальный Флип орех - фото 3
Распродажа

Стол журнальный Флип орех

Артикул: CH-030-810
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота420 мм
  • Диаметр400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный стол Флип украсит ваш интерьер своим дизайном. Круглая форма столешницы и основания отлично подойдет под любой интерьер. Изготовлен из прочного МДФ и надежного металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота420 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес7 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Размер упаковки45/42/48 см
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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