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Журнальный стол Волопас белый мрамор

Артикул: CH-035-898
48 оценок
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Журнальный стол Trolly oak

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота600 мм
  • Вес6 кг
  • Объем0.15 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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