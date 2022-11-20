Характеристики товара
Описание
Пуфы - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Стильный пуф станет просто незаменимым – убедитесь сами!
СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Нежный пуф цилиндрической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главная изюминка в исполнении. Благодаря маленьким скрытым ножкам пуф смотрится цельным акцентным пятном в интерьере Вашего дома.
УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.
УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Ножки выполнены из прочного пластика. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Высота пуфа 380 мм. Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 350 мм
Глубина 350 мм
Высота 400 мм
Вес в упаковке, кг: 4.50
Объем упаковки, м3: 0.049
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина355 мм
- Глубина355 мм
- Вес3,96 кг
- Материалмикровелюр