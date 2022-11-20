Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1980 мм
- Ширина950 мм
- Высота737 мм
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол сервировочный Поло
Стол Pallet №2
Стол сервировочный Марко
Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RH
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный
Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный
Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром