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Конференц-стол Манса - фото 1

Конференц-стол Манса

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Кушетка Саван, textile венге

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1980 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота737 мм

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