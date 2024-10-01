Характеристики товара
Описание
Каркасный пуфик из массива дерева Quatrefoil очаровывает органичностью и плавными линиями. Мягкое сиденье имеет форму четырехлистника. Такой необычный внешний вид предмета привнесет в ваш интерьер ноту оригинальности. Обивка — ворсистая ткань, которая придаёт изделию нежности и осязаемого комфорта. Станет идеальным компаньоном для дивана, кресла, журнального столика. Подставка для ног, сиденье, меховой «столик» —Quatrefoil исполнит любой ваш каприз.Подходит для домашних и коммерческих локаций. Украсит своей «трогательной» индивидуальностью гостиную, детскую, студию, бьюти- и лаундж-зону. Романтичный Quatrefoil подчеркнет в пространстве дружелюбность, расслабленность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота375 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый
- Обивкамех
Параметры упаковки
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Объём упаковки0.06 м3