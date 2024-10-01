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Пуфик Quatrefoil

Артикул: CH-066-315
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркасный пуфик из массива дерева Quatrefoil очаровывает органичностью и плавными линиями. Мягкое сиденье имеет форму четырехлистника. Такой необычный внешний вид предмета привнесет в ваш интерьер ноту оригинальности. Обивка — ворсистая ткань, которая придаёт изделию нежности и осязаемого комфорта. Станет идеальным компаньоном для дивана, кресла, журнального столика. Подставка для ног, сиденье, меховой «столик» —Quatrefoil исполнит любой ваш каприз.Подходит для домашних и коммерческих локаций. Украсит своей «трогательной» индивидуальностью гостиную, детскую, студию, бьюти- и лаундж-зону. Романтичный Quatrefoil подчеркнет в пространстве дружелюбность, расслабленность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота375 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Объём упаковки0.06 м3

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