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Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый - фото 1Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый - фото 2Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый - фото 3Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый - фото 4Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый - фото 5Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый - фото 6

Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый

Артикул: CH0C0D6
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий пуф с ящиком станет незаменимым украшением интерьера. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Столешница выполнена из светлого дерева с бортиками по краям и вырезными ручками для удобства, и безопасности при использовании. Крышка пуфика полностью съемная и при необходимости её можно использовать как поднос. Полезное дополнение - ящик для хранения различных мелочей, внутри обит тканью. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.

Мягкая обивка выполнена из рогожки - высокопрочный, устойчивый к истиранию и простой в уходе материал, отлично сочетается со вставками из дерева. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.

Высота пуфа: 42 см. Диаметр: 56 см.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота420 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера
  • Обивкарогожка
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки8.10 кг

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