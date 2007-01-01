Характеристики товара
Описание
Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице выполенной из закалённого стекла завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Золотые матовые ножки добавят интерьеру немного шика. Размер большого столика: диам.58см, высота 48см. Размер маленького столика: диам.46см, высота 39см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина615 мм
- Ширина615 мм
- Высота395 мм
- Диаметр615 мм
- Вес3,3 кг
- Цветсиний, золотой
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет