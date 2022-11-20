Товар в корзине. Перейти

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Набор кофейных столиков Duo, серая лава
Набор кофейных столиков Duo, серая лава
Следующий Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки
Набор кофейных столиков Duo, серая лава

Характеристики товара

Описание

Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице выполенной из закалённого стекла завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Золотые матовые ножки добавят интерьеру немного шика. Размер большого столика: диам. 58см, высота 48см. Размер маленького столика: диам. 46см,

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота394,8 мм
  • Ширина615 мм
  • Длина615 мм
  • Диаметр465,8 мм
  • Вес3,3 кг
  • Цветсиний, золотой

Похожие товары

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножкиНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена
8

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки

В наличии 70 шт.
Стол Fusion раздвижной, дуб НавараНастоящее фото товара Стол Fusion раздвижной, дуб Навара, произведённого компанией ChiedoCover
30 790
Оптовая цена
13

Стол Fusion раздвижной, дуб Навара

Стол FORIO MATT BLACK MARBLEНастоящее фото товара Стол FORIO MATT BLACK MARBLE, произведённого компанией ChiedoCover
95 200
Оптовая цена
10

Стол FORIO MATT BLACK MARBLE

Стол LIVORNO MATT BLACK MARBLEНастоящее фото товара Стол LIVORNO MATT BLACK MARBLE, произведённого компанией ChiedoCover
95 200
Оптовая цена
13

Стол LIVORNO MATT BLACK MARBLE

Стол парковый «Forest» 1600 графитНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 1600 графит, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
12

Стол парковый «Forest» 1600 графит

В наличии 3 шт.
Стол парковый «Forest» 1600 мохНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
15

Стол парковый «Forest» 1600 мох

В наличии 3 шт.
Стол парковый «Forest» 1600 латтеНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 1600 латте, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
15

Стол парковый «Forest» 1600 латте

В наличии 3 шт.
Стол парковый «Forest» 2000 графитНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 2000 графит, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена
13

Стол парковый «Forest» 2000 графит

В наличии 3 шт.
Стол парковый «Forest» 2000 мохНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 2000 мох, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена
11

Стол парковый «Forest» 2000 мох

В наличии 3 шт.
Стол парковый «Forest» 2000 латтеНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 2000 латте, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена
8

Стол парковый «Forest» 2000 латте

В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела

Столик парковый «Forest mini» 740 графитНастоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 графит, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
11

Столик парковый «Forest mini» 740 графит

В наличии 5 шт.
Столик парковый «Forest mini» 740 мохНастоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 мох, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
9

Столик парковый «Forest mini» 740 мох

В наличии 5 шт.
Столик парковый «Forest mini» 740 латтеНастоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 латте, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
15

Столик парковый «Forest mini» 740 латте

В наличии 5 шт.
Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дубНастоящее фото товара Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
10

Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают

Фуршетная юбка 02Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Фуршетная юбка 02

Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
9

Зажим прозрачный

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
6

Фуршетная юбка 01, розовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
12

Фуршетная юбка 01, фиолетовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от660
14

Фуршетная юбка 02, зеленая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от660
14

Фуршетная юбка 02, красная

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от660
15

Фуршетная юбка 02, фиолетовая