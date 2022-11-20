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Столик Bruk белый - фото 1

Столик Bruk белый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес2.4 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый, бежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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