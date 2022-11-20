Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Вес2.4 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый, бежевый
- Страна изготовленияЕвропа
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