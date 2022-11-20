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Пуф Barcelona

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Характеристики товара

Описание

Каркасный пуф на ножках Barcelona станет финальным аккордом гостиной с диваном из одноименной коллекции или самостоятельным предметом интерьера. Изысканное сиденье в виде пышной подушки состоит из нескольких слоев пенополиуретана, включая высокоэластичный материал с эффектом Memory Foam, который подстраивается под изгибы тела и мгновенно возвращает первоначальную форму. Верхний слой под обивкой — холлофайбер. Обивка подушки может быть выполнена из ткани или кожи двух или одного цвета, стойких к истиранию. Лицевой чехол подушки снимается. Подушка сиденья крепится к основанию, с помощью контактной ленты («липучки») и не может переворачиваться изнаночной стороной вверх, как у диванов коллекции Barcelona.Опоры — металлические, окрашены черной матовой эмалью, защищены пластиковыми подпятниками. Высота ножек — 175 мм, что позволяет проводить уборку, не передвигая пуф. Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород).

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Высота до сиденья260 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1250 мм
  • Материалметалл, велюр, экокожа
  • Цветкоричневый

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