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Журнальный стол Варуна дуб велингтон

Артикул: CH-035-914
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота480 мм
  • Вес5 кг
  • Объем0.019 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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