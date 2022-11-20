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Пуф Self, голубой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасадерево

Пуф Self, голубой — выполненные заказы

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