Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасадерево
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Пуф Мира большой фуксия
Пуф Авадхара
Кресло Хукер
Обеденная группа Калверт
Обеденная группа Кейп
Обеденная группа Бройл
Обеденная группа Баулайн
Обеденная группа Бернт
Стол пластиковый Forza
Стол пластиковый Sortie
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди