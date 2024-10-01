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Журнальный столик Stone 01, керамика черная - фото 1Журнальный столик Stone 01, керамика черная - фото 2Журнальный столик Stone 01, керамика черная - фото 3

Журнальный столик Stone 01, керамика черная

Артикул: CH-063-055
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Stone 001 А001.0D01. Опора может быть выполнена в черном/белом/золотом исполнении. Исходя из цвета опоры используется соответствующая в тон керамика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота550 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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