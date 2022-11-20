Стол журнальный Сканди, коричневый

5 оценок

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Стол журнальный Сканди, коричневый

4.8
13 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Цвет9
  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольядерево

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