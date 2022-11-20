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Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой - фото 1Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой - фото 2Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой - фото 3Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой - фото 4

Пуфик Исэ, орех, рогожка голубой

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Пуфик Исэ, сосна, рогожка черная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота440 мм
  • Вес7 кг
  • Материалрогожка
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветголубой, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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