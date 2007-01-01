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Пуф Кейси велюр зеленый

Артикул: CH-052-090
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Вес2.700 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасфанера

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики34*34*44

Отзывы

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Пуф Кейси велюр зеленый
Пуф Кейси велюр зеленый
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