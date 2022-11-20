Пуф Кэрри с ящиком велюр бирюзовый

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный «Антони»
Стол обеденный «Антони»
Следующий Пуф Кэрри с ящиком велюр коричневый
Стол обеденный «Антони»

Характеристики товара

Описание

1 коробка-1 шт.
Габариты:

37*37*46

Вес:3,6
Объем:0,063
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес2,9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветзеленый

Другие товары из раздела

Пуф Кэрри с ящиком велюр розовыйНастоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
8

Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый

Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черныйНастоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
15

Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный

В наличии 13 шт.
Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
116Хит

Диван Томас, солнечный желтый

Стул Мальта, голубой велюр, ножки металлНастоящее фото товара Стул Мальта, голубой велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89027
10 790 ₽
7

Стул Мальта, голубой велюр, ножки металл

С этим товаром покупают

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
12

Стул Кантри

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк, береза/ черный

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
7

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой