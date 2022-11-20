Характеристики товара
Описание
|1 коробка
|-
|1 шт.
|Габариты
|:
37*37*46
|Вес
|:
|3,6
|Объем
|:
|0,063
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Вес2,9 кг
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150 кг
- Цветзеленый
|1 коробка
|-
|1 шт.
|Габариты
|:
37*37*46
|Вес
|:
|3,6
|Объем
|:
|0,063
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