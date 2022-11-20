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Столик из массива акации, Ситта

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Характеристики товара

Описание

- необычная форма столешницы (треугольник Рело)

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина71 мм
  • Длина71 мм
  • Вес8 кг
  • Размер71*71*42
  • Цветкоричневый

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