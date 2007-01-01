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Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый
26 оценок
5 09050
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый - фото 1Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый - фото 2Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый - фото 3Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый - фото 4Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый - фото 5
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Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый

Артикул: CH-026-260
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый с декоративным золотым ободком

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес2.9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки3.6 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики370
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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