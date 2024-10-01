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Рюмка лафитник, стекло, 20 мл, прозрачный - фото 1Рюмка лафитник, стекло, 20 мл, прозрачный - фото 2

Рюмка лафитник, стекло, 20 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-575
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Лафитник – традиционная русская посуда. Исторически использовался для подачи водки и других крепких напитков.

Представляет собой стеклянный сосуд в форме конуса на устойчивой круглой подставке. Изготовлена из прочного стекла, имеет грани и выглядит, как хрустальная. Ее классический дизайн подходит для подачи крепких алкогольных напитков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота77 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,045 кг
  • Объем0,02 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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