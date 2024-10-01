Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Лафитник – традиционная русская посуда. Исторически использовался для подачи водки и других крепких напитков.
Представляет собой стеклянный сосуд в форме конуса на устойчивой круглой подставке. Изготовлена из прочного стекла, имеет грани и выглядит, как хрустальная. Ее классический дизайн подходит для подачи крепких алкогольных напитков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота77 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,045 кг
- Объем0,02 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт