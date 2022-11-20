Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1900 мм
- Ширина1000 мм
- Длина3000 мм
- Материалдерево, сталь
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Пепельница уличная Шансон
Урна парковая бетонная Кёльн
Урна Саламандр
Урна У-06
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х38л)
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л)
Урна металлическая Уралочка
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди